Некоторым гражданам Украины мешает изучить и говорить на родном языке то, что они считают его якобы "сельским". Австрийский профессор заявил, что это полная ерунда, а украинский - это на самом деле мировой язык.

Профессор Института славистики Венского университета Михаэль Мозер в интервью "Укринформу" рассказал, что часто украинцы считают, что в крупных городах надо говорить по-русски.

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По его мнению, некоторым украинцам мешает выучить язык именно распространенный стереоптип якобы о том, что украинский – "сельская" язык.

Мол, в больших городах надо говорить по-русски, и тогда ты выглядишь как образованный, культурный человек,

– подчеркнул профессор.

Однако он подчеркнул, что это полная глупость, а украинский – прекрасный язык. "Поэтому не стоит стесняться, когда говоришь по-украински – даже если это не литературный язык, а суржик. Просто стоит работать над своей речью", – считает Михаэль Мозер.

Австрийский профессор особое внимание обратил на то, что в Украине государственный язык именно украинский, поэтому его нужно знать всем гражданам. А вот русский – не обязательно, а по желанию.

Украинский – хорошо проработанный литературный язык. Он объединяет украинцев и не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Я бы вообще сказал, что украинский – это на самом деле мировой язык,

– подытожил профессор.

Заметим, что Конституционный суд начал рассмотрение дела о конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Соответствующее представление поступило в суд от 51 нардепа еще в июне 2019 года.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года.



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