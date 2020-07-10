Деяким громадянам України заважає вивчити та говорити рідною мовою те, що вони вважають її нібито "селянською". Австрійський професор заявив, що це повна дурня, а українська – це насправді світова мова.

Професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер в інтерв’ю Укрінформу розповів, що часто українці вважають, що у великах містах треба говорити російською.

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На його думку, деяким українцям заважає вивчити мову саме поширений стереоптип нібито про те, що українська – "селянська" мова.

Мовляв, у великих містах треба говорити російською, і тоді ти виглядаєш як освічена, культурна людина,

– підкреслив професор.

Однак він наголосив, що це цілковита дурня, а українська – чудова мова. "Тож не варто соромитися, коли говориш українською – навіть, якщо це не літературна мова, а суржик. Просто варто працювати над своєю мовою", – вважає Міхаель Мозер.

Австрійський професор особливу увагу звернув на те, що в Україні дердавна мова саме українська, тому її потрібно знати всім громадянам. А от російську – необов’язково, а по бажанню.

Українська – гарно опрацьована літературна мова. Вона єднає українців і не лише в Україні, а й далеко за її межами. Я б узагалі сказав, що українська – це насправді світова мова,

– підсумував професор.

Зауважимо, що Конституційний суд розпочав розгляд справи щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідне подання надійшло до суду від 51 нардепа ще в червні 2019 року.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу