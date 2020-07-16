Максим Бужанский попал в базу "Миротворца"
Народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского обвинили в дестабилизации ситуации в Украине. Из-за скандального законопроекта о языках он попал в базу "Миротворца".
Максим Бужанский, который является автором противоречивого языкового законопроекта, попал 16 июля в базу "Миротворца".
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Решение по "слуге народа" объяснили тем, что действия нардепа дестабилизируют ситуацию в стране.
Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни,
– говорится в профиле Бужанского.
Бужанский попал в базу "Миротворца" / Скриншот из сайта "Миротворец"
Напомним, нардеп хочет отсрочить на три года переход украинских школ с русского языка обучения на украинский.
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Что предусматривает законопроект Бужанского
- Переход школ на украинский должен был состояться с 1 сентября 2020 года, а Бужанский предлагает с 1 сентября 2023 года.
- Таким образом русский приравнивают к языкам стран ЕС.
- Согласно принятому ранее закону о государственном языке предполагалось, что с русского на украинский в школах перейдут с 2020 года, а с языков ЕС – с 2023 года. Однако теперь "слуга народа" предлагает эту разницу забрать.
- Ранее комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект Бужанского и рекомендует принять его в первом чтении.
- Сейчас в повестке дня документа нет.