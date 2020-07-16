Народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского обвинили в дестабилизации ситуации в Украине. Из-за скандального законопроекта о языках он попал в базу "Миротворца".

Максим Бужанский, который является автором противоречивого языкового законопроекта, попал 16 июля в базу "Миротворца".

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Решение по "слуге народа" объяснили тем, что действия нардепа дестабилизируют ситуацию в стране.

Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни,

– говорится в профиле Бужанского.



Бужанский попал в базу "Миротворца" / Скриншот из сайта "Миротворец"

Напомним, нардеп хочет отсрочить на три года переход украинских школ с русского языка обучения на украинский.

Важно! Законопроект вызвал возмущение среди украинцев. Поэтому 16 июля неравнодушные вышли на акцию протеста "Без языка нет нации".

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Что предусматривает законопроект Бужанского