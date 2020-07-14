Новый языковой омбудсмен Тарас Креминь охарактеризовал законопроект нардепа Максима Бужанского. Он хочет отсрочить переход всех русскоязычных школ на украинский.

Тем временем Креминь в интервью Укринформу заявил: появление этого законопроекта можно объяснить политической целесообразностью.

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Кому-то накануне местных выборов захотелось поиграть и обратить на себя внимание, но, по моему мнению, тема языка должна быть закрытой для политических спекуляций,

– подчеркнул Креминь.

В то же время он считает, что в случае принятия "языкового" законопроекта авторства народного депутата Максима Бужанского "будут разбалансированы" десятки других законов в гуманитарной сфере.

"И образование, и наука, вся гуманитарная сфера являются весьма чувствительными к подобным изменениям. В конце концов, есть соответствующее решение гуманитарного комитета Верховной Рады, который не поддержал подобную законодательную инициативу. Свою негативную оценку законопроекта высказало Министерство образования и науки", – подчеркнул он.

Что Креминь говорит о современном законе

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" новый языковой омбудсмен назвал по уровню подготовки и качеству одним из лучших образцов украинского законодательства и одним из лучших среди языковых законов в Европе. Отметим: сам Креминь причатен к его созданию и был одним из авторов.



"Наконец языковой закон начал отвечать духу и букве Конституции Украины, в частности статье 10, которая определяет украинский язык как государственный", – сказал Креминь.

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Что предусматривает законопроект Бужанского

Законопроект, который подал Бужанский, откладывает переход украинских школ, где есть русский язык преподавания, на украинский. Он должен состояться с 1 сентября 2020 года, а Бужанский предлагает с 1 сентября 2023 года.

Фактически, таким образом русский приравнивают к языкам стран ЕС. Согласно принятому ранее закону о государственном языке предполагалось, что с русского на украинский в школах перейдут с 2020 года, а из языков ЕС – с 2023-го. Сейчас же предлагается эту разницу убрать.

Как отреагировали на законопроект Бужанского

Прежде всего его не поддержало Министерство финансов Украины. По оценке, принятие этого законопроекта приведет к необходимости дополнительно выделить в течение 2020 – 2022 годов 56,8 миллиона гривен. Из них 38,6 миллиона гривен необходимо выделить уже в 2020 году, чтобы напечатать учебники на русском языке, если в течение еще трех лет она будет преподаваться в школе.

Также не поддержало законопроект и Министерство образования Украины. Там объяснили, что различные сроки перехода на украинский для разных национальных меньшинств связаны с особенностями каждой из них.

Однако самая важная инстанция перед рассмотрением в парламенте – комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект Бужанского. Комитет рекомендует парламенту принять законопроект в первом чтении.

На 16 июля утром под стенами парламента запланирована акция "Руки прочь от языка". Активисты в соцсетях призывают депутатов не голосовать за законопроект Бужанского и не отступать от курса на дерусификацию.