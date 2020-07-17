У "Слузі народу" відповіли, чи розглянуть восени мовний законопроєкт Бужанського
Верховна Рада не розглядатиме законопроєкт нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі восени 2020 року.
Все через те, що законопроєкт до осені втратить свою суть. Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Важливо Удар по мові: чи підтримають Бужанського інші політики
Вона нагадала, що з 1 вересня 2020 року російськомовні школи переходять на українську мову. Відтак, законопроєкт Бужанського не матиме сенсу і не буде виноситися на розгляд Верховної Ради.
Окрім того, на думку Кравчук, винесення цього законопроєкту на порядок денний було помилкою, адже у нього і так не було ніяких шансів пройти далі.
"Крім того, це перше читання. Навіть з точки зору регламенту і процедур він би не був прийнятий", – підкреслила заступниця голови фракції.
Також вона наголосила, що мовне питання – це був ще один привід "подразнити" суспільство.
Це зайвий раз виявився (шанс – 24 канал) для наших опонентів з одного та з іншого боку подразнити суспільство. Ми, як комітет (з питань гуманітарної та інформаційної політики – 24 канал) рекомендували його відхилити,
– нагадала Кравчук.
Що передбачає законопроєкт Бужанського
- Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський подав законопроєкт, який передбачає відтермінування переходу українських шкіл, де є російська мова викладання, на українську. Він має відбутися з 1 вересня 2020 року, а Бужанський пропонує з 1 вересня 2023 року. У такий спосіб російську прирівнюють до мов країн ЄС.
- За схваленим раніше законом про державну мову передбачалося, що з російської на українську в школах перейдуть з 2020 року, а з мов ЄС – з 2023. Однак тепер "слуга народу" пропонує цю різницю забрати.
- Найважливіша інстанція перед розглядом у парламенті – комітет ВРУ з питань гуманітарної й інформаційної політики – підтримав законопроєкт Бужанського та рекомендував схвалити його у першому читанні.
- Під парламентом мітингувальники вже другий день протестують проти законопроєкту Бужанського.