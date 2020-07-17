Верховная Рада не будет рассматривать законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе осенью 2020 года.

Все через те, що законопроєкт до осені втратить свою суть. Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Важливо Удар по мові: чи підтримають Бужанського інші політики

Вона нагадала, що з 1 вересня 2020 року російськомовні школи переходять на українську мову. Відтак, законопроєкт Бужанського не матиме сенсу і не буде виноситися на розгляд Верховної Ради.

Окрім того, на думку Кравчук, винесення цього законопроєкту на порядок денний було помилкою, адже у нього і так не було ніяких шансів пройти далі.

"Крім того, це перше читання. Навіть з точки зору регламенту і процедур він би не був прийнятий", – підкреслила заступниця голови фракції.

Також вона наголосила, що мовне питання – це був ще один привід "подразнити" суспільство.

Це зайвий раз виявився (шанс – 24 канал) для наших опонентів з одного та з іншого боку подразнити суспільство. Ми, як комітет (з питань гуманітарної та інформаційної політики – 24 канал) рекомендували його відхилити,

– нагадала Кравчук.

Що передбачає законопроєкт Бужанського