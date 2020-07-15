Языковой вопрос снова актуален. Максим Бужанский добился того, чтобы его законопроект рассмотрели в парламенте. Имеет ли шансы на успех одиозный нардеп, объясняем в статье.

Максиму Бужанскому не нравится, что в русскоязычных школах в Украине с первого сентября будут преподавать на государственном языке. Депутат от "Слуги народа" настоял на том, чтобы его законопроект, который должен отсрочить нововведения, рассмотрели на сессии Верховной Рады несмотря на отрицательное заключение профильного комитета. Журналист сайта 24 канала узнал у политологов и юристов детали.

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Языковой вопрос

В школах несмотря на COVID-19 готовятся к первому сентября. Языковой закон, который регулирует использование государственного языка и был принят в апреле прошлого года, предусматривает, что все русскоязычные школы будут переходить на украинский, но на 80%. Определенное количество предметов будут преподаваться на других языках. Были напечатаны новые учебники на украинском языке, а Минобразования приложило максимум усилий, чтобы подготовиться к этому переходу.

Но есть один депутат, который хочет все это отменить. Очевидно, что ему вообще чужда идея перехода на украинский в школах.

Законопроект Максима Бужанского из Слуги народа предполагает, что будут внесены изменения в несколько законов – "Об образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "О среднем образовании".



Максим Бужанский / Фото с Facebook Max Buzhanskiy

Коротко о сути изменений, которые предлагает Бужанский

Закон об образовании предусматривает, что до первого сентября 2020 года сохраняется особый статус для языков нацменьшинств и коренных народов – ими могут преподавать в школах. А дальше все же переход к обучению на украинском. Часть предметов можно преподавать на английском, или языках народов ЕС – 20%. Русского языка в этом перечне нет, ведь этот язык не имеет такого статуса.

что до первого сентября 2020 года сохраняется особый статус для языков нацменьшинств и коренных народов – ими могут преподавать в школах. А дальше все же переход к обучению на украинском. Часть предметов можно преподавать на английском, или языках народов ЕС – 20%. Русского языка в этом перечне нет, ведь этот язык не имеет такого статуса. Стратегическая цель законопроекта – передвинуть переходные сроки до 2023 года и выбросить все пункты, где идет отсылка на "языки народов ЕС", оставить везде только нацменьшинства и коренные народы, чтобы позволить преподавание на русском.

– передвинуть переходные сроки до 2023 года и выбросить все пункты, где идет отсылка на "языки народов ЕС", оставить везде только нацменьшинства и коренные народы, чтобы позволить преподавание на русском. Основная цель – пиар на языковом вопросе. Впереди местные выборы и выгодно снова раздувать это пламя.

Стоит заметить, что комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики забраковали инициативу Бужанского. Там сказали, что такие изменения приведут к лишним бюджетным затратам.

Минобразования и правительство готовы к нововведению и там выступают, чтобы действующее законодательство не трогали,

– сказал в комментарии для сайта 24 канала кандидат юридических наук Андрей Смолий.



Андрей Смолий / Фото с его страницы в Facebook

Эксперт подчеркнул, что в государственном бюджете Украины не заложены средства для того чтобы снова печатать учебники на русском языке. "Это чисто политическое дело, оно не имеет ничего общего с реальной ситуацией в образовании", – акцентировал юрист.

Предвестник выборов

И снова о политике. Недавно Конституционный суд начал рассматривать представление депутатов-регионалов, касающееся якобы дискриминации русскоязычных. Теперь достали из ящика законопроект Максима Бужанского.

Если в украинском обществе поднимается языковой вопрос, это означает, что начинается предвыборная кампания.

Это уже можно включить в пантеон украинских национальных примет,

– подчеркнул в комментарии для сайта 24 канала политолог Олег Саакян.

Эксперт отметил, что политиков устроит любой финал этой истории – провал законопроекта это также повод использовать его в политической агитации для мобилизации избирателя на местных выборах.



Олег Саакян / Фото с его страницы в Facebook

Саакян прогнозирует, что осенью кандидаты в мэры и в депутаты местных советов будут меряться не тем, кто из них больше хозяйственник, а кто из них за украинский язык, а кто за русский – поднимать языковой вопрос, религию и геополитический выбор.

Причем пиариться на языке привыкли как пророссийские, так и проукраинские политики.

Поддержат ли Бужанского?

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии для сайта 24 канала сказал, что очень мала вероятность того, что законопроект Бужанского пройдет.

По словам Фесенко, даже коллеги по фракции Слуга народа не все готовы его поддержать.

У них нет единства в этом вопросе. И судя по настроениям депутатов, голосов за законопроект может не хватить,

– отметил политолог.

Эксперт объяснил, что на самом деле провластной фракции не очень выгодно чтобы такой закон был принят. А то, что его включили в повестку дня означает лишь то, что есть регламент и любой депутат имеет право требовать рассмотрения его законопроекта в парламенте.

Олег Саакян также соглашается с тем, что законопроект не имеет шансов на успех. "Очевидно, что закон Бужанского не найдет поддержки под куполом", – заявил политолог.

Уже есть и первая официальная позиция ряда депутатов от "слуг народа". Они заявили, что не будут поддерживать Бужанского и призывают к этому других депутатов.

"Законопроект № 2362 противоречит нашим убеждениям, и вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решения общегосударственных задач общественного развития", – говорится в сообщении в Facebook.

Заявление депутата от Слуги народа Татьяны Цыбы:

Кроме нее обращение распространили: нардепы Игорь Васильев, Егор Чернев, Елизавета Ясько, Дмитрий Наталуха, Елизавета Богуцкая, Евгений Петруняк, Лада Булах, Александр Аликсийчук, Виктория Подгорная, Иван Юнаков и другие "слуги народа".

Этот документ будут рассматривать сейчас, поскольку в нем говорится о том, что он должен вступить в силу до начала учебного года,

– сказал Владимир Фесенко.

Политолог подчеркнул, что идея законопроекта принадлежит в первую очередь Максиму Бужанскому, это его интерес, а не позиция фракции.



Владимир Фесенко / Фото Радио Свобода / Крым.Реалии

По мнению Владимира Фесенко, партия "Слуга народа" может получить определенные политические дивиденды в русскоязычных регионах за поддержку документа, но проблем у них будет из-за этого больше.

Если слуги поддержат законопроект, это приведет к конфликту с проукраинской оппозицией, к уличным акциям протеста и ненужному напряжению в обществе. Неприятностей будет больше чем электоральных выгод,

– акцентировал Владимир Фесенко.