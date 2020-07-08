В Кремле верят, что Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык. Этот тезис высказывал Владимир Путин. Но его опровергли в Украине. У нас живет немало людей, которые разговаривают на русском языке, но своей родиной они признают Украину. Более того, на Востоке нашего государства есть немало русскоязычных воинов, которые защищают украинскую независимость от российской агрессии.

Конституционный суд начал рассматривать дело о соответствии языкового закона Конституции, документ был принят в апреле 2019 года. В суд подали заявление больше пятидесяти пророссийских народных депутатов. Интересно, что представление было сделано еще год назад. Сайт 24 канала выяснял почему именно сейчас КСУ решил разбираться в деле.

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Такой плакат был на заборе КСУ во время пикета в 2017 году / Фото Сергей Нужненко, Радио Свобода

Никто и никогда не ограничивал людей в Украине из-за того, что они не говорят на украинском. Однако вопрос языка регулярно поднимают политики перед выборами. Одни защищают украинский язык, а другие – борются против него. И это противостояние не только на словах – это настоящая идеологическая битва.

Когда в Украине прекратят поднимать вопрос языка

На языковом вопросе пиарятся всегда и много. А Конституционный суд вынужден решать, какой язык главный – украинский или русский. Сначала шла борьба за отмену языкового закона Кивалова-Колесниченко, который ограничивал украинский. Теперь, когда его наконец отменили и приняли закон, который действительно защищает государственный язык, – в суд подали политики, которые хотят угодить Путину. Они пытаются отменить языковой закон. Это бывшие регионалы и откровенные сепаратисты.

В списке есть братья Добкины, Сергей Кивалов, Александр Вилкул, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Евгений Мураев и другие. С полным списком недовольных языковым законом и самим представлением можно ознакомиться подробно.

Стоит заметить, что это представление сделали депутаты предыдущего созыва Верховной Рады, многие из них уже не работают в парламенте.

Если бы мы жили в государстве, которое лишено антиукраинских политических инициатив, то вопрос языка уже давно не должны были бы поднимать. Конституцией Украины определено, что единственным государственным языком является украинский, точка. Это нормально, если в Украине каждый гражданин обязан владеть украинским языком. А языки национальных меньшинств, в частности русский и крымско-татарский, не запрещены и могут свободно существовать и развиваться.

Закон о языке, который был принят в 2019 году, дополняет Конституцию. Он детально регулирует вопросы функционирования украинского языка как государственного и никак не ограничивает развитие других языков на территории нашего государства.

У нас есть закон о языке, и он является довольно совершенным. Его поддерживают по разным социологическим опросам больше двух третей населения Украины, и он довольно проевропейский и сбалансированный,

– заверил в комментарии для сайта 24 канала кандидат юридических наук и политический эксперт Андрей Смолий.

Вопрос языка давно бы не поднимали в Украине, если бы ситуацию не раскачивали прокремлевские политические силы, добавил он.

По убеждению эксперта у нас существует языковая эскалация, которая прослеживается в заявлениях представителей различных политических сил – это и ОПЗЖ, и некоторые представители Слуги народа.

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Политики раздувают конфликт, от которого выиграет только одна сторона – российское государство-агрессор.

В Кремле постоянно говорят, что языковой закон в Украине им мешает. Поэтому их слуги хотят удовлетворить желание Путина,

– подчеркнул Андрей Смолий.

Почему дело начали рассматривать через год

Вопрос языка очень часто поднимают накануне выборов. Поэтому неудивительно, что Конституционный суд именно сейчас начал рассматривать дело, так как предвыборная кампания к местным выборам уже началась – а голосование состоится осенью.

По словам Андрея Смолия, КСУ должен был бы за пару месяцев после представления его рассмотреть, но почему-то этот вопрос был отложен на год.

Сейчас политические силы хотят набрать себе определенные электоральные баллы. Речь идет не только об откровенных пророссийских политиках, но и о Слуге народа, говорит эксперт.

Как рассказал Главкому глава парламента Дмитрий Разумков, в его политической силе есть разные люди "от слишком радикально настроенных на защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать совершенно противоположную позицию".



Требования закона О государственном украинском языке / инфографика 24 канала

Владимир Зеленский также не занимает однозначную позицию по языковому вопросу. Как гарант Конституции, он не вправе это делать.

Андрей Смолий считает, что существует определенная договоренность между правящей политической силой "Слуга народа" и пророссийской ОПЗЖ. Потому этот вопрос сейчас и активировали.

Очевидно, что КСУ является достаточно политизированным органом, и там смотрят на конъюнктуру, и такие заявления Дмитрия Разумкова о том, что языковой закон нужно пересмотреть, могут также восприниматься как сигнал, заверил эксперт.

Пока что единственным из команды президента, кто стал на защиту украинского языка, является секретарь СНБО Алексей Данилов, который заявил, что вторым государственным языком может быть английский, а не русский.

Как будет вступать в силу языковой закон

Закон был принят в апреле 2019 года, но его положения вступают в действие в течение пяти лет.

Пока примерно 70% норм закона еще не вступили в силу. Все основные нормы: об обслуживании, о предоставлении информации, вещании на телевидении и радио, норма о печатных СМИ не действуют пока,

– объясняет Андрей Смолий.

Юрист подчеркивает, что пока нельзя увидеть действие закона на 100%, а если нет практики, то и говорить о каких-то изменениях документа нет смысла. Поэтому все разговоры об отмене языкового закона или об его изменении – только политика.

Кроме того, эксперт сообщил, что в Украине фактически нет органа, который бы эффективно заботился о соблюдении норм закона.



Андрей Смолий / Фото с его страницы в Facebook

Сейчас нет даже Уполномоченного по защите государственного языка. В Кабмине ищут того, кто бы мог выполнять эту работу. По словам юриста, секретариат уполномоченного был создан только на прошлой неделе.

Такое отношение правительства можно назвать саботажем, считает Андрей Смолий. "На самом деле можно и не менять закон, его можно просто не соблюдать", – иронизирует эксперт.

Есть ли законные основания отменить закон о языке

В представлении, которое рассматривают сейчас в КСУ, нет ссылок на какие-либо нормы, которые бы можно было признать антиконституционными, заверил кандидат юридических наук Андрей Смолий.

Истцы ссылаются на то, что он якобы дискриминирует национальные меньшинства, но фактических доводов не приводят. Во время разбирательства их представитель, бывший депутат-регионал Александр Долженков, не смог привести хотя бы один пример.



Во время рассмотрения дела в КСУ выступает А. Долженков, на заднем фоне сидит Вадим Новинский / Скриншот из прямой трансляции суда

И это не удивительно, потому что этот закон не является дискриминационным, он регулирует только вопрос использования украинского языка как государственного. Закон не запрещает и не ограничивает языки национальных меньшинств, но все же для детального регулирования таких отношений в Украине необходимо принять закон о национальных меньшинствах, на который кстати ссылается языковой закон.

Но как видим, пророссийские депутаты не спешат его воплощать в жизнь, поскольку на самом деле интересы нацменьшинств, о которых они якобы так пекутся, им не интересны. Для таких политиков главное – это пиар на языковом вопросе.

По убеждению экспертов, нет законных оснований, чтобы отменили языковой закон. А нынешний состав Конституционного суда за время работы не дал повода обвинить их в непрофессионализме, поэтому надеемся на то, что суд наконец поставит точку в языковой истории.

К слову, украинский язык пережил 51 запрет! Его ограничивали, запрещали и отменяли в течение последних четырех столетий. Официально – циркулярами, указами, законами, анафемами и тому подобное. Специфика языковой ситуации в Украине, которая обусловлена историческими событиями, вынуждает государство предоставить особую защиту украинскому языку. Перефразируя выражение российского диктатора можно сказать – "там, где будет украинский язык, никогда не будет российской оккупации".