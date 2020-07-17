В Киеве под Верховной Радой проходит акция протеста против законопроекта о возвращении русского языка в школьное образование. Инициативу, автором которой является нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, должны рассмотреть 17 июля. Во время акции протеста вспыхивают стычки.

На митинге развернули огромный баннер

На акцию пришли сотни людей. Они развернули огромный баннер со словами "Руки прочь от закона о языке". Об этом сообщает 24 канал.

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Среди митингующих – представители "Демократичної сокири", ВО "Свобода" и Нацкорпуса. Люди держат в руках плакаты с призывами защитить украинский язык.

Из ветки участники соорудили импровизированный костер, над которым повесили табличку "Не подливайте масла в огонь – не трогайте язык". Также митингующие зажгли файеры.

На акции происходят столкновения

Акция не происходит спокойно, время от времени вспыхивают столкновения между участниками и правоохранителями, которые пытаются оттеснить людей. Не обходится без толкотни и слезоточивого газа.

Смотрите видео столкновений с акции:

Смотрите видео, как жгут файеры:

Участники зажгли файеры / Фото Андрея Костюка, 24 канал​

Участники соорудили импровизированный костер / Фото Андрея Костюка, 24 канал

Люди развернули огромный баннер / Фото Андрея Костюка, 24 канал

На акции – сотни людей / Фото Андрея Костюка, 24 канал

Людей возмутил законопроект Бужанского / Фото Андрея Костюка, 24 канал

Что предусматривает законопроект Бужанского