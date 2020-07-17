У Києві під Верховною Радою відбувається акція протесту проти законопроєкту про повернення російської мови в шкільну освіту. Ініціативу, автором якої є нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський, мають розглянути 17 липня. Під час акції протесту спалахують сутички.

На мітингу розгорнули велетенський банер

На акцію прийшли сотні людей. Вони розгорнули велетенський банер зі словами "Руки геть від закону про мову". Про це інформує 24 канал.

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Серед мітингувальників – представники "Демократичної сокири", ВО "Свобода" та Нацкорпусу. Люди тримають в руках плакати із закликами захистити українську мову.

З гілля учасники спорудили імпровізоване вогнище, над яким почепили табличку "Не підливайте олії у вогонь – не чіпайте мову". Також мітингувальники запалили фаєри.

На акції відбуваються сутички

Акція не відбувається спокійно, час від часу спалахують сутички між учасниками та правоохоронцями, які намагаються відтіснити людей. Не обходиться без штовханини та сльозогінного газу.

Дивіться відео сутичок з акції:

Дивіться відео, як палять фаєри:

Учасники запалили фаєри / Фото Андрія Костюка, 24 канал



Учасники спорудили імпровізоване вогнище / Фото Андрія Костюка, 24 канал



Люди розгорнули велетенський банер / Фото Андрія Костюка, 24 канал



На акції – сотні людей / Фото Андрія Костюка, 24 канал



Людей обурив законопроєкт Бужанського /Фото Андрія Костюка, 24 канал

Що передбачає законопроєкт Бужанського