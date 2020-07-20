Законопроект Бужанского о языках осенью уже не будет актуальным, – Разумков
Рада, вероятно, не будет рассматривать на внеочередном заседаниях скандальный законопроект нардепа Максима Бужанского о языках обучения в школах. Спикер парламента Дмитрий Разумков убежден, что к осени документ потеряет свою актуальность.
Проект закона о языках Максима Бужанского прокомментировал на брифинге председатель Рады Дмитрий Разумков, пишет 24 канал.
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Разумков отметил, что документ связан не со всем языковым законом, а только с одной нормой – преподавание в школах с 1 сентября 2020 года.
Я так понимаю, что тогда будет первое заседание четвертой сессии Верховной Рады 9-го созыва. Поэтому именно этот законопроект будет уже не актуальным,
– заявил глава парламента.
По мнению Разумкова, любые изменения законодательства должны работать в интересах общества – его культуры, языка, обороны, социальной защиты.
Спикер Рады добавил, что в Украине есть только один государственный язык – украинский. И пока менять это никто не планирует.
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Что предусматривает законопроект Бужанского
- Переход школ на украинский предстоит с 1 сентября 2020 года, а Бужанский предлагает с 1 сентября 2023 года.
- Таким образом русский приравнивают к языкам стран ЕС.
- По одобренному ранее закону о государственном языке предполагалось, что с русского на украинский в школах перейдут с 2020 года, а с языков ЕС – с 2023. Однако нардеп предлагает эту разницу убрать.
- Ранее комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект Бужанского и рекомендовал одобрить его в первом чтении.
- Законопроект вызвал возмущение среди украинцев. В городах Украины начались протесты под лозунгом "Без языка нет нации".
- Верховная Рада 17 июля закрыла третью сессию 9-го созыва, так и не рассмотрев его.
- Впоследствии в "Слуге народа" заявили, что скандальный законопроект Бужанского не будут рассматривать и осенью.