Рада, вероятно, не будет рассматривать на внеочередном заседаниях скандальный законопроект нардепа Максима Бужанского о языках обучения в школах. Спикер парламента Дмитрий Разумков убежден, что к осени документ потеряет свою актуальность.

Проект закона о языках Максима Бужанского прокомментировал на брифинге председатель Рады Дмитрий Разумков, пишет 24 канал.

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Разумков отметил, что документ связан не со всем языковым законом, а только с одной нормой – преподавание в школах с 1 сентября 2020 года.

Я так понимаю, что тогда будет первое заседание четвертой сессии Верховной Рады 9-го созыва. Поэтому именно этот законопроект будет уже не актуальным,

– заявил глава парламента.

По мнению Разумкова, любые изменения законодательства должны работать в интересах общества – его культуры, языка, обороны, социальной защиты.

Спикер Рады добавил, что в Украине есть только один государственный язык – украинский. И пока менять это никто не планирует.

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Что предусматривает законопроект Бужанского