Первые месяцы работы Верховной Рады 9 созыва были богатыми на решения. За этот период депутаты успели принять десятки законов. Но не только работали, но и активно попадали в передряги. Чем запомнился год работы Верховной Рады 9 созыва – читайте дальше.

Первые столкновения в парламенте

Народные депутаты 9 созыва обещали не брать плохой пример со своих коллег-предшественников. Однако первый год для них не стал образцовым. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

К слову Год работы Верховной Рады 9-го созыва: эксперты назвали плюсы и минусы

Не удержались и подрались первыми "слуга народа" Николай Тищенко и его коллега из ОПЗЖ Николай Скорик.

Первая потасовка между Тищенко и Скориком / Скриншот с видео

Переписка в кулуарах Рады

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива в потасовках непосредственно в Раде замечен не был. Наверное, потому что в зале под куполом любит наиболее малолюдные уголки – так удобно переписываться с моделями и касаться своих гениталий.

Странное поведение Кивы в Раде: видео

А вот "слуга народа" Богдан Яременко даже уголков не искал – прямо на рабочем месте договаривался с проституткой. Потом – долго извинялся, однако, кресло председателя комитета потерял.

Переписка Богдана Яременко, в которой он договаривается о встрече с девушкой / Фото BYKVU.COM

Тема секса для народных депутатов на этой сессии, похоже, была болезненной. Как же тогда объяснить сравнения, к которым иногда прибегали народные депутаты?

Коррупционные скандалы

Не только секс, но и коррупционные скандалы. Александр Дубинский получил в подарок от матери 3 элитных автомобиля. Объяснил все просто: "Мама любит скорость".

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Скандальные высказывания депутатов

Долго и на телевидении, и в соцсетях обсуждали высказывания еще одного "слуги народа" Евгения Брагаря. Тот дал, мягко говоря, специфический совет пенсионерке, как разобраться с долгами за газ.

"Если собака элитной породы, то может продать в любой момент и оплатить газ", – отметил Брагарь.

К слову Нардеп от "Слуги народа" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы хватило на коммуналку

Возмутила своим высказыванием и депутат Галина Третьякова.

"Когда рождение ребенка происходит не для того, чтобы ребенку предоставить равные права, образование и так далее ... а рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь. Так мы получаем, ну я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества. Которые приводят к тому, что они садятся на публичные средства", – сказала "слуга народа" Галина Третьякова.

Скандальное высказывание Галины Третьяковой: смотрите видео

Последний громкий зашквар – сексистский. Отличился "слуга народа" Александр Корниенко. Его обвинили в сексизме, ведь в сети появилось видео, где он вместе с Давидом Арахамией обсуждает свою коллегу Ирину Аллахвердиеву.

Разговор Корниенко и Арахамии: смотрите видео

Три четверти депутатов, которые сейчас работают в Раде – новички. Именно так проблемы с коммуникацией объясняли и в партиях, и эксперты. Однако, правдой будет и то, что скоро будет уже год как парламентарии сели в свои кресла. И прикрывать свои скандалы и зашквары недостатком опыта – уже станет просто невозможно.