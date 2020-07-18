Перші місяці роботи Верховної Ради 9 скликання були багатими на рішення. За цей період депутати встигли ухвалити десятки законів. Та не тільки працювали, але й активно потрапляли у халепи. Чим запам'ятався рік роботи Верховної Ради 9 скликання – читайте далі.

Перші сутички в парламенті

Народні депутати 9 скликання обіцяли не брати поганий приклад зі своїх колег-попередників. Однак перший рік для них не став зразковим. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

До слова Рік роботи Верховної Ради 9-го скликання: експерти назвали плюси та мінуси

Не втримались та побилися першими "слуга народу" Микола Тищенко і його колега з ОПЗЖ Микола Скорик.



Перша сутичка між Тищенком і Скориком / Скриншот з відео

Листування в кулуарах Ради

Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива в штовханинах безпосередньо у Раді помічений не був. Мабуть, тому що в залі під куполом полюбляє найбільш малолюдні закутки – так зручно листуватися з моделями та торкатись своїх геніталій.

Дивна поведінка Киви у Раді: відео

А от "слуга народу" Богдан Яременко навіть закутків не шукав – просто на робочому місці домовлявся з повією. Потім – довго вибачався, однак, крісло голови комітету втратив.



Листування Богдана Яременка, в якому він домовляється про зустріч із дівчиною / Фото BYKVU.COM

Тема сексу для народних депутатів на цій сесії, схоже, була болючою. Як же тоді пояснити порівняння, до яких іноді вдавалися народні депутати?

Корупційні скандали

Не тільки секс, а й корупційні скандали. Олександр Дубінський отримав в подарунок від матері 3 елітних автомобілі. Пояснив все просто: "Мама любить швидкість".

До теми "Мама любить швидкість": Дубінський пояснив, звідки у нього 24 квартири та 17 авто

Скандальні висловлювання депутатів

Довго і на телебаченні, і в соцмережах обговорювали висловлювання ще одного "слуги народу" Євгена Брагара. Той дав, м'яко кажучи, специфічну пораду пенсіонерці, як розібратися з боргами за газ.

"Якщо собака елітної породи, то може продати в будь-який момент і сплатити за газ", – зазначив Брагар.

До слова Нардеп від "Слуги народу" запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб вистачило на комуналку

Обурила своїм висловлюванням і депутатка Галина Третьякова.

"Коли народження дитини відбувається не для того, аби дитині надати рівні права, освіту і так далі... а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу. То ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості. Які призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти", – сказала "слуга народу" Галина Третьякова.

Скандальне висловлювання Галини Третьякової: дивіться відео

Останній гучний зашквар – сексистський. Відзначився "слуга народу" Олександр Корнієнко. Його звинуватили в сексизмі, адже в мережі з'явилось відео, де він разом з Давидом Арахамією обговорює свою колегу Ірину Аллахвердієву.

Розмова Корнієнка і Арахамії: дивіться відео

Три четверті депутатів, які нині працюють в Раді – новачки. Саме так проблеми з комунікацією пояснювали і в партіях, і експерти. Однак, правдою буде і те, що скоро буде вже рік як парламентарі сіли в свої крісла. І прикривати свої скандали і зашквари браком досвіду – уже стане просто неможливо.