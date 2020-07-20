Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что пока невозможно сделать голосование в парламенте с помощью сенсорной кнопки. Та система, которая существует сейчас, реагирует только на тепло, не гарантирует личного голосования депутатов.

О том, каковы перспективы внедрения сенсорного голосования в парламенте Дмитрий Разумков рассказал журналистам на брифинге по итогам 3 сессии ВРУ 9 созыва, сообщает 24 канал.

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В такой ситуации система гарантирует только, что у вас будут заняты обе руки во время голосования. Мы видели, как некоторые умельцы находили механизмы, чтобы обойти и эту защиту,

– пошутил спикер Рады.

Впрочем он заверил, что этот вопрос еще регулярно обсуждается, в том числе и с различными международными институтами. Украинский парламент обращается к ним за помощью.

"Что планируем сделать с помощью международных партнеров – это аудит. Возможно, все же есть механизм, который позволит в нынешнюю систему добавить сенсорную кнопку, которая позволит голосовать именно с помощью отпечатка пальца", – рассказал Дмитрий Разумков.

Он также отметил, что руководство парламента обращалось из-за "кнопкодавства" в Конституционный суд. Было предложение, чтобы за неличное голосования депутаты теряли мандат.

"Я считаю это правильным, ведь когда тебе нечем заниматься в Верховной Раде, то не занимайся и не занимай место. Однако суд решил, что это не соответствует Конституции Украины", – рассказал глава парламента.

Сейчас за "кнопкодавство" существует уголовная ответственность. В случае выявления такого нарушения аппарат ВРУ передает всю информацию председателю парламента, который может передать его в ГБР.