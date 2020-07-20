Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, що поки що неможливо зробити голосування в парламенті за допомогою сенсорної кнопки. Та система, яка існує нині, реагує лише на тепло, що не гарантує особистого голосування депутатів.

Про те, які перспективи запровадження сенсорного голосування в парламенті Дмитро Разумков розповів журналістам на брифінгу за підсумками 3 сесії ВРУ 9 скликання, повідомляє 24 канал.

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У такій ситуації система гарантує лише, що у вас будуть зайняті обидві руки під час голосування. Ми бачили, як деякі умільці знаходили механізми, щоб обійти й цей захист,

– пожартував спікер Ради.

Втім він запевнив, що це питання досі регулярно обговорюється, зокрема й з різноманітними міжнародними інституціями. Український парламент звертається до них за допомогою.

"Що плануємо зробити за допомогою міжнародних партнерів – це аудит. Можливо, все ж таки є механізм, який дозволить у нинішню систему додати сенсорну кнопку, яка дозволятиме голосувати саме за допомогою відбитка пальця", – розповів Дмитро Разумков.

Він також зазначив, що керівництво парламенту зверталося через "кнопкодавство" до Конституційного суду. Була пропозиція, щоб за неособисте голосування депутати втрачали мандат.

"Я вважаю це правильним, адже коли тобі немає чим займатися у Верховній Раді, то не займайся і не займай місце. Втім суд вирішив, що це не відповідає Конституції України", – розповів голова парламенту.

Нині за "кнопкодавство" існує кримінальна відповідальність. У разі виявлення такого порушення апарат ВРУ передає всю інформацію голові парламенту, який може передати її до ДБР.