Щоб депутати могли голосувати "сенсорною кнопкою", тобто за відбитком пальця, у Верховній Раді потрібно повністю замінити систему "Рада-3". Це унеможливить кнопкодавство, однак коштуватиме державі від 150 до 300 мільйонів гривень.

"Рада-3" з відбитками пальця працювати не зможе

Як можна реалізувати у Раді "сенсорну кнопку, розповів у ефірі телеканалу "Наш" 10 червня спікер парламенту Дмитро Разумков.

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За його словами, про запровадження "сенсорної кнопки" депутати говорять на кожній апаратній нараді чи не щотижня.

Однак є проблема: до системи "Рада-3", яка зараз працює в українському парламенті, доєднати блок, який би працював із сенсором та відбитками пальців, неможливо.

Технічно це зробити не можна. Можна поставити іншу систему, але якщо я вам назву, скільки вона буде коштувати... За різними оцінками – від 150 до 300 мільйонів гривень,

– зазначив Разумков.

Ці гроші – це витрати на обладнання, програмне забезпечення, роботи з установки, заміну моніторів, кнопок для голосування тощо.

Кнопкодавство має стати історією – у будь-якому випадку

Голосування за відбитком пальця унеможливило б кнопкодавство. Наразі ця система не реалізована, але, як нагадав спікер Верховної Ради, за такий проступок вже введено кримінальну відповідальність.

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"Це стримує народних депутатів. Ця історія повинна залишатися історією", – вважає Разумков. Однак і додає при цьому: "Поки що ми не можемо повністю прибрати це з українського парламенту".