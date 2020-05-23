Що треба робити з прогульниками і кнопкодавами: версія Разумкова

За прогули нардепи тепер отримують меншу заробітну плату, а за кнопкодавство – несуть кримінальну відповідальність. Однак спікер ВРУ Дмитро Разумков вважає, що цього не достатньо, а правильним рішенням буде позбавляти за такі порушення мандату.

За його словами, було відповідне звернення до Конституційного суду щодо втрати мандату через прогули. Однак суд станом на сьогодні прийняв інше рішення і вважає, що в запропонованому формулюванні є порушення прав Конституції. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит" розповів сам Дмитро Разумков.

Першу частину інтерв'ю читайте тут Чи розпустить Зеленський Раду вдруге: відверте інтерв'ю з Разумковим За його словами, вони будуть переформульовувати і доопрацьовувати звернення – і потім знову передаватимуть його до суду.

"Після голосування за законопроєкти, за зміни до Конституції, ми їх направили до Конституційного суду. І вже він приймає рішення відповідності або не відповідності Конституції. Я думаю, що в нас ще є час. Ми будемо звертатися до шановного суду, і можливо, він все ж таки змінить своє рішення", – пояснив Разумков.

Він додав, що була ще одна пропозиція, яку не підтримав Конституційний суд – втрата мандату за кнопкодавство.

"Можливо, в іншій редакції буде підтримка, але це право шановних суддів. Хоча я думаю, що кнопкодавство також є приводом для того, щоб людина залишила своє місце в парламенті", – підкреслив спікер Ради.

Якщо людина прийшла і не працює – навіщо її тримати на роботі? Це може бути приклад з будь-яким напрямком. Якщо ви помилилися, і не на своєму місці, то, мабуть, варто повернутися назад... Багато було прикладів, коли небідні люди приходили до парламенту і не ходили на роботу… Бізнес – це дуже круто, тому якщо ви ефективні менеджери – то повертайтеся до нього. Навіщо отримувати ще паралельно державну заробітну плату? Я думаю, що це правильно

– переконаний Разумков.

Також він розповів, що вже є багато прикладів, коли нардепів позбавляють 30% зарплати за прогули. Є справи і за кнопкодавство.

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"Щодо кримінальної відповідальності, були випадки, якими займаються правоохоронні органи. На жаль, я не можу це коментувати тому, що йдуть слідчі дії, наскільки мені відомо. Я ще не занурювався в цей процес", – зазначив Разумков.