Что надо делать с прогульщиками и кнопкодавами: версия Разумкова

За прогулы нардепы теперь получают меньшую заработную плату, а за кнопкодавство – несут уголовную ответственность. Однако спикер ВРУ Дмитрий Разумков считает, что этого не достаточно, а правильным решением будет лишать за такие нарушения мандата.

По его словам, было соответствующее обращение в Конституционный суд относительно потери мандата за прогулы. Однако суд на сегодня принял другое решение и считает, что в предложенной формулировке есть нарушение прав Конституции. Об этом в эксклюзивном интервью 24 канала в программе "Перекрестный допрос" рассказал сам Дмитрий Разумков.

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По его словам, они будут переформулировывать и дорабатывать обращение – и затем снова передавать его в суд.

"После голосования за законопроекты, за изменения в Конституцию, мы их направили в Конституционный суд. И уже он принимает решение о соответствии или несоответствии Конституции. Я думаю, что у нас еще есть время. Мы будем обращаться в уважаемый суд, и возможно, он все же изменит свое решение", – пояснил Разумков.

Он добавил, что было еще одно предложение, которое не поддержал Конституционный суд – потеря мандата за кнопкодавство.

"Возможно, в другой редакции будет поддержка, но это право уважаемых судей. Хотя я думаю, что кнопкодавство также является поводом для того, чтобы человек оставил свое место в парламенте", – подчеркнул спикер Рады.

Если человек пришел и не работает – зачем его держать на работе? Это может быть пример с любым направлением. Если вы ошиблись, и не на своем месте, то, пожалуй, стоит вернуться назад... Много было примеров, когда не бедные люди приходили в парламент и не ходили на работу... Бизнес – это очень круто, поэтому если вы эффективные менеджеры – то возвращайтесь к нему. Зачем получать еще параллельно государственную заработную плату? Я думаю, что это правильно,

– убежден Разумков.

Также он рассказал, что уже есть много примеров, когда нардепов лишают 30% зарплаты за прогулы. Есть дела и по кнопкодавству.

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"Что касается уголовной ответственности, были случаи, которыми занимаются правоохранительные органы. К сожалению, я не могу это комментировать потому, что идут следственные действия, насколько мне известно. Я еще не погружался в этот процесс", – отметил Разумков.