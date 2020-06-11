Голосование по отпечатку пальца: Разумков рассказал, насколько это дорого
Чтобы депутаты могли голосовать "сенсорной кнопкой", то есть по отпечатку пальца, в Верховной Раде нужно полностью заменить систему "Рада-3". Это сделает невозможным кнопкодавство, однако будет стоить государству от 150 до 300 миллионов гривен.
"Рада-3" с отпечатками пальца работать не сможет
Как можно реализовать в Раде "сенсорную кнопку, рассказал в эфире телеканала "Наш" 10 июня спикер парламента Дмитрий Разумков.
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По его словам, о введении "сенсорной кнопки" депутаты говорят на каждом аппаратном совещании чуть ли не еженедельно.
Однако есть проблема: к системе "Рада-3", которая сейчас работает в украинском парламенте, присоединить блок, который бы работал с сенсором и отпечатками пальцев, невозможно.
Технически это сделать нельзя. Можно поставить другую систему, но если я вам назову, сколько она будет стоить... По разным оценкам – от 150 до 300 миллионов гривен,
– отметил Разумков.
Эти деньги – это затраты на оборудование, программное обеспечение, работы по установке, замену мониторов, кнопок для голосования и тому подобное.
Кнопкодавство должно стать историей – в любом случае
Голосование по отпечатку пальца сделало бы кнопкодавство невозможным. Сейчас эта система не реализована, но, как напомнил спикер Верховной Рады, за такой проступок уже введена уголовная ответственность.
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"Это сдерживает народных депутатов. Эта история должна оставаться историей", – считает Разумков. Однако и добавляет при этом: "Пока мы не можем полностью убрать это из украинского парламента".