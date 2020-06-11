Чтобы депутаты могли голосовать "сенсорной кнопкой", то есть по отпечатку пальца, в Верховной Раде нужно полностью заменить систему "Рада-3". Это сделает невозможным кнопкодавство, однако будет стоить государству от 150 до 300 миллионов гривен.

"Рада-3" с отпечатками пальца работать не сможет

Как можно реализовать в Раде "сенсорную кнопку, рассказал в эфире телеканала " Наш " 10 июня спикер парламента Дмитрий Разумков.

Читайте также Что надо делать с прогульщиками и кнопкодавами: версия Разумкова

По его словам, о введении "сенсорной кнопки" депутаты говорят на каждом аппаратном совещании чуть ли не еженедельно.

Однако есть проблема: к системе "Рада-3", которая сейчас работает в украинском парламенте, присоединить блок, который бы работал с сенсором и отпечатками пальцев, невозможно.

Технически это сделать нельзя. Можно поставить другую систему, но если я вам назову, сколько она будет стоить... По разным оценкам – от 150 до 300 миллионов гривен,

– отметил Разумков.

Эти деньги – это затраты на оборудование, программное обеспечение, работы по установке, замену мониторов, кнопок для голосования и тому подобное.

Кнопкодавство должно стать историей – в любом случае

Голосование по отпечатку пальца сделало бы кнопкодавство невозможным. Сейчас эта система не реализована, но, как напомнил спикер Верховной Рады, за такой проступок уже введена уголовная ответственность .

Обратите внимание За снятие Разумкова Ермак обещал кресло первого вице-спикера ОПЗЖ, – Гео Лерос