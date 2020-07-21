Між головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим виник конфлікт. А причиною суперечки стало те, що депутати не мають наміру бути присутніми ще на трьох позачергових сесіях. За словами Арахамії, нардепи мають відпочити перед виборами.

Детальніше про сварку між Арахамією та Разумковим

Про це керівник "слуг народу" розповів під час звітної пресконференції "Перший рік монобольшінства: підсумки", передає Укрінформ.

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У нас конфлікт зараз почався з Разумковим. Щодо цього питання: ми три позачергові сесії не хочемо, і це неможливо зібрати людей на невизначені дати,

– наголосив він.

За словами парламентаря, єдиний можливий варіант – це 24 серпня, коли в Україні відзначають День Незалежності.

"Але чи щось буде між 21 липня та 24 серпня? Мені здається, якщо не буде чогось дуже-дуже термінового, коли ми не маємо права не прийти, то це неможливо, тому що люди якось спланували після турборежиму хоч якусь турбовідпустку, а ще потім вибори. Тому треба хоча б два тижні людям дати , щоб вони відпочили", – підкреслив Арахамія.

Таким чином, він зробив висновок, що може бути максимум одне позачергове засідання в Раді, але в жодному разі – не три.

​До речі Законопроєкт про мови Бужанського восени вже не буде актуальним, – Разумков

Що цьому передувало