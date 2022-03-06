Оккупанты пытались захватить несколько сел. Но Вооруженные силы Украины отразили все атаки, как сообщили в пресс-службе ООС.

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Ситуация на Луганском направлении по состоянию на 6 марта

В течение дня 6 марта на Луганском направлении шли ожесточенные бои.

Враг пытался продвинуться вперед и захватить украинские города и деревни.

Старался не раз прорвать нашу оборону с активным применением артиллерии.

Однако украинские воины умело отражали все атаки агрессора и эффективную работали в контрбатарейной борьбе с рашистскими артиллерийскими расчетами, которые обстреливали жилые кварталы украинских населенных пунктов.



Уничтоженная техника врага / Фото ООС