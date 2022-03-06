Окупанти намагалися захопити кілька сіл. Але Збройні сили України відбили усі атаки, як повідомили у пресслужбі ООС.
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Ситуація на Луганському напрямку станом на 6 березня
Упродовж дня 6 березня на Луганському напрямку точилися запеклі бої.
- Ворог намагався просунутися вперед і захопити українські міста та села.
- Намагався неодноразово прорвати нашу оборону з активним застосуванням артилерії.
А проте українські воїни вправно відбивали усі атаки агресора та ефективну працювали у контрбатарейній боротьбі з рашистськими артилерійськими розрахунками, які обстрілювали житлові квартали українських населених пунктів.
Знищена нападницька техніка / Фото ООС
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