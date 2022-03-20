Она начала кричать на других участников акции, потому что они якобы не так привержены идеям "русского мира". В общем, чтобы показать всю суть современной России, понадобилось всего 30 секунд. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой в ​​соцсетях.

Заметьте Последний день работы McDonald's в России: москвичи образовали километровые очереди

Назвала все показухой для камер

На записи заметно около 2 десятков человек, которые держат много флагов страны-агрессора. Однако есть и другие тряпки на флагштоках. В частности, полотно с портретом их диктатора и буквами глубокого содержания - "ЗА В".

Большинство присутствующих были в гражданской одежде, однако стояли там и несколько человек в форме. Сначала какой-то псевдоактивист бубнил что-то о том, что "людям не дают мирного неба". Скорее всего, он обвинял в этом не бомбящих украинские города.



Флаг "за В" на псевдомитинге / Скриншот 24 канала

В то же время настоящая фанатка "В" начала выкрикивать "весь мир от фашистов освободим". А после этого вообще называла все проплаченной показухой. Так она реагировала на то, что участники "митинга" пришли не ради типичного волеизъявления российских зомби, а только для создания сюжета пропагандистов.

Вся суть российской "поддержки" за 30 секунд: смотрите видео

Следует заметить, что на фоне в видео слышны голоса работников некоего рупора Кремля. Они спрашивают друг друга, уже все сняли. В конце записи самая активная участница в красной куртке просто вышла из толпы.