Народ Украины продолжает вдохновлять. Свое восхищение в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале выразил генерал, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

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Украинцы объединили даже Конгресс

По его словам, каждый день, куда бы он ни пошел, люди прилипают к телевизорам и следят за тем, что происходит в нашей стране.

Всем женщинам, мужчинам и детям, всем – от президента до обычного солдата – я хочу сказать, что весь мир смотрит на вас сейчас,

– подчеркнул Ходжес.

Он отметил, что украинцы вдохновляют делать больше. Генерал обратил внимание на реакцию Конгресса на выступление президента Украины Владимира Зеленского.

"Существует очень мало вещей, которые способны объединить всех демократов и республиканцев и заставить что-то поддержать, но поддержка Украины объединила даже американский Конгресс", – сказал Ходжес.

Напомним! Украинский лидер выступил перед Конгрессом США с обращением 16 марта. Зеленский призвал американских политиков к решительным действиям. После выступления президента американцы аплодировали ему стоя, выкрикивая украинские лозунги.

Слава Украине!

Впереди, как считает экс-командующий армии США, у украинцев много тяжелых дней. Однако он убежден, что наступит тот день, когда нашим военным, мужчинам и женщинам придется думать не о ракетах и российских танках, а о школах, медицине, рабочих местах и футболе.

"Поєтому Слава Украине!", – подытожил Ходжес.

Полное интервью с Беном Ходжесом: смотрите видео