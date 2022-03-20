Народ України продовжує надихати. Своє захоплення в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі висловив генерал, екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес.

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Українці об'єднали навіть Конгрес

За його словами, щодня, куди б він не пішов, люди прилипають до телевізорів і стежать за тим, що відбувається в нашій країні.

Усім жінкам, чоловікам та дітям України, усім – від президента до звичайного солдата – я хочу сказати, що весь світ дивиться на вас зараз,

– наголосив Ходжес.

Він зауважив, що українці надихають робити більше. Генерал звернув увагу на реакцію Конгресу на виступ Президента України Володимира Зеленського.

"Існує дуже мало речей, які здатні об'єднати усіх демократів та республіканців і змусити щось підтримати, але підтримка України об'єднала навіть американський Конгрес", – сказав Ходжес.

Нагадаємо! Український лідер виступив перед Конгресом США зі зверненням 16 березня. Зеленський закликав американських політиків до рішучих дій. Після виступу президента американці аплодували йому стоячи, вигукуючи українські гасла.

Слава Україні!

Попереду, як вважає екскомандувач армії США, в українців багато важких днів. Однак він переконаний, що наступить той день, коли нашим військовим, чоловікам і жінкам доведеться думати не про ракети і російські танки, а про школи, медицину, робочі місця і футбол.

"Тому Слава Україні!", – підсумував Ходжес.

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