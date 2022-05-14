Геноцид – официальная политика России

Авторитарное государство совершило акт агрессии против демократической Украины, российские солдаты, а не Путин персонально совершает военные преступления, преступления против человечности и акт геноцида в Украине.

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Российское общество явилось соучастником преступления. Игнорирование этого факта является предпосылкой для стратегически ошибочных действий.

По текущему сценарию развития событий, с большой вероятностью следующим президентом России будет не либеральный прозападный политик, а еще более агрессивный в теме прав человека и безопасности государственный деятель.

Демократическая система управления не может быть заимствована или насаждена извне. Она может появиться только при исключительных условиях: стремление самого народа к инклюзивной системе управления и готовности каждого гражданина быть ее частью, а также проигрыша других систем управления, в частности, тоталитарных или авторитарных.

Исторический опыт победы над тоталитаризмом

Послевоенная Германия и Япония продемонстрировали, что даже империалистические идеи и тоталитарная идеология проигрывают, но предпосылкой для этого проигрыша стало тотальное поражение в войне, на поле боевых действий.

Сложно представить, что гитлеровская Германия готова перейти на демократическую систему управления по собственной инициативе. Напротив, масштабы жертв и потерь гражданского населения во время Второй Мировой войны свели к нулю любые шансы для политико-правовых методов урегулирования международного вооруженного конфликта.

Важно Мир настроился противостоять России до последнего путиниста

Любые попытки примирения между еврейским народом и нацистским режимом до 1945 года, неотъемлемым элементом которого была часть общества, выглядели бы травматическими и циничными попытками помирить жертву и убийцу.

Возможно ли примирение с россиянами

Сегодня начинают раздаваться призывы примирения между украинским и русским народами. Но не забывайте, что прощению предшествует покаяние. Это и есть шаг к искуплению.

Риторика даже оппозиционных российских деятелей удивляет своей инфантильностью и эгоцентричностью. Это естественно для человека, но безответственно для лидеров новой будущей России.

Важно принять, что они не ответственны персонально за действия Путина, но их борьба за справедливое будущее не может ограничиваться их собственными интересами и будущим. Юридическое бремя последствий войны за акт агрессии и геноцид должно нести руководство России в широкой перспективе включая тех, что придут после Путина.

Солдаты и генералы, совершавшие военные преступления, преступления против человечности, геноцид должны быть осуждены, а право жертв на правду и защиту реализовано в полной мере как на уровне судов национальной юрисдикции, так и универсальной.

Финансовую и политическую ответственность должен взять на себя весь русский народ. Именно он будет платить из своей экономики за восстановление Украины, которая была варварски уничтожена при молчаливом согласии или открытой поддержке русского народа.

Фактом лидерства из оппозиции к Путину сегодня должна быть дискуссия не относительно примирения, а надлежащая форма искупления и ответственности за которой обязательно придет новое восприятие, но уже новыми поколениями украинцев и россиян.

Лидерство в темное время требует ответственности и жертвенности. Ради этого придется рисковать своей безопасностью, политическими рейтингами будущего, популярностью.