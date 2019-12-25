Веселого Рождества, – Зеленский, политики и известные украинцы поздравляют с праздником

Президент Владимир Зеленский, политики, депутаты и руководство ПЦУ поздравили христиан в Украине, которые отмечают Рождество по григорианскому календарю 25 декабря.

Зеленский в своем фейсбуке пожелал христианам мира, счастья, благополучия и призвал забыть про все распри.

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Каждый из нас стремится, чтобы как можно быстрее к каждому украинскому дому пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, нашего умения любить. С Рождеством Христовым!

– написал президент.

Премьер-министр Алексей Гончарук записал праздничное видеообращение к украинцам.

"Пусть любовь и согласие придут в каждый дом... У нас могут быть разные взгляды, но для общего согласия мы должны быть едины, потому что Украина у нас одна. Поэтому желаю вам, чтобы сегодня и в любой другой день, в вашей семье царила радость и настоящий уют", – сказал Гончарук.

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний также поздравил украинцев и верующих из других Поместных Православных Церквей в мире.

Событие Рождества Христова – это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой!

– подчеркнул митрополит.

Мэр Львова Андрей Садовый дополнил свое поздравление видеороликом с рождественскими локациями города. Самая особенная из них – праздничная ярмарка.

"Поздравляю всех христиан, которые празднуют 25 декабря, с Рождеством! Мира, спокойствия и тепла в ваших домах!", – написал Садовый.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым! Желаю вам от ангелов – радости, от пастухов – удивления, от мудрецов – прозрения, а от рожденного Бога – мира и любви", – написал пятый президент Петр Порошенко

Присоединились к поздравлениям и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, министр инфраструктуры Владислав Криклий, политики, народные депутаты и известные украинцы.