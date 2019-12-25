Веселого Різдва, – Зеленський, політики та відомі українці вітають зі святом

Президент Володимир Зеленський, політики, депутати та керівництво ПЦУ привітали християн в Україні, які відзначають Різдво за григоріанським календарем 25 грудня.

Зеленський у своєму фейсбуці побажав християнам миру, щастя, доброботу та закликав забути про усі чвари.

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Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожної української домівки прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття одне одного, поваги, з нашого вміння любити. З Різдвом Христовим!

– написав президент.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук записав святкове відеозвернення до українців.

"Нехай любов і злагода прийдуть в кожен будинок... У нас можуть бути різні погляди, але для загальної згоди ми повинні бути єдині, тому що Україна у нас одна. Тому бажаю вам, щоб сьогодні, і в будь-який інший день, у вашій родині панувала радість і справжній затишок", – сказав Гончарук.

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній також привітав українців та вірян з інших Помісних Православних Церков у світі.

Подія Різдва Христового – це те, що об’єднує усіх християн, незалежно від календаря, країни проживання чи національності. Тож нехай світло цього великого свята долає усі перепони і непорозуміння між людьми, прикрашає душі чеснотами християнського благочестя, а серця й вуста єднає спільною подячною молитвою!

– наголосив митрополит.

Мер Львова Андрій Садовий доповнив своє привітання відеороликом з різдвяними локаціями міста. Найособливіша з них – святковий ярмарок.

"Вітаю усіх християн, які святкують 25 грудня, з Різдвом! Миру, спокою і тепла у ваших домівках!", – написав Садовий.

"Сердечно вітаю християн західного обряду з Різдвом Христовим! Бажаю вам від янголів – радості, від пастухів – здивування, від мудреців – прозріння, а від народженого Бога – миру і любові", – написав п'ятий президент Петро Порошенко

Долучились до привітань і лідер "Голосу" Святослав Вакарчук, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, міністр інфраструктури Владислав Криклій, політики, народні депутати та відомі українці.