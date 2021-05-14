Во Львовской области состоялся традиционный весенний деловой форум. Говорили о том, как развиваться бизнесу в условиях пандемии и какие возможности открылись перед предпринимателями.

"Риски – это новые возможности"

Организатор весеннего делового форума Владимир Глащенков пояснил, что мир уже давно не переживал таких испытаний, которые принесла пандемия. В то же время, это большие риски для бизнеса.

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"В период, когда много рисков, всегда есть какие-то возможности. И это зависит от профессионализма, сплоченности команды и веры в то, что можно это пройти", – сказал Глащенков.

Бизнес, особенно малый, получил немалые убытки из-за карантина. Поэтому во Львове во время локдауна поддерживали предпринимателей, предоставляя льготы.

Городской глава Львова Андрей Садовый назвал 2020 год уникальным для бизнеса. По его словам, не было случая, когда бы горсовет обращался к предпринимателям за поддержкой для медицинских учреждений и кто-то отказал.

Поэтому бизнес-сообщество, малый и средний бизнес номинирован быть "почетным львовянином года",

– заявил Садовый.

Лучшие условия для бизнеса

В области также будут создавать лучшие условия для бизнеса и иностранных инвесторов. Начать хотят с улучшения инфраструктуры.

"Мы надеемся, что приступим к Северной объездной Львова. Это малый Карпатский круг", – председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Как отметил он, это объединение 3 областей:

Ивано-Франковской;

Львовской;

Закарпатской.

Финансовая сфера получила развитие

Несмотря на сложную ситуацию из-за коронавируса, финансовая сфера тоже получила развитие.

Гендиректор инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина" Марина Машковская отметила, что их компания специализируется на предоставлении финансовых услуг гражданам Украины в торговле ценными бумагами, инвестировании как посредник.

Во время пандемии компания наблюдала отдел капитала, падение рынка.

Однако после падения рынка был бешеный рост стоимости финансовых активов,

– подчеркнула Машковская.

Справка. Это уже 12 весенний деловой форум. Впервые на Львовщине его провели в 2008 году.

Ежегодный Весенний деловой форум во Львовской области: смотрите видео