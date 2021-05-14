На Львівщині відбувся традиційний Весняний діловий форум. Говорили про те, як розвиватися бізнесу в умовах пандемії та які можливості відкрилися перед підприємцями.

"Ризики – це нові можливості"

Організатор Весняного ділового форуму Володимир Глащенков пояснив, що світ вже давно не переживав таких випробувань, які принесла пандемія. Водночас це великі ризики для бізнесу.

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"В період, коли багато ризиків, завжди є якісь можливості. І це залежить від професійності, згуртованості команди і віри в те, що можна це пройти", – сказав Глащенков.

Бізнес, особливо малий, отримав чималі збитки через карантин. Тож у Львові під час локдауну підтримували підприємців, надаючи пільги.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав 2020 рік унікальним для бізнесу. За його словами, не було випадку, коли б міськрада зверталася до підприємців за підтримкою для медичних установ і хтось відмовив.

Тому бізнес-спільнота, малий і середній бізнес номінований бути "Почесним львів'янином року",

– заявив Садовий.

Кращі умови для бізнесу

В області також створюватимуть кращі умови для бізнесу та іноземних інвесторів. Почати хочуть з покращення інфраструктури.

"Ми надіємося, що приступимо до Північної об'їзної Львова. Це мале карпатське коло", – голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Як зазначив він, це об'єднання 3 областей:

Івано-Франківської;

Львівської;

Закарпатської.

Фінансова сфера отримала розвиток

Попри складну ситуацію через коронавірус, фінансова сфера теж отримала розвиток.

Гендиректорка інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна" Марина Машковська зазначила, що їхня компанія спеціалізується на наданні фінансових послуг громадянам України в торгівлі цінними паперами, інвестуванні як посередник.

Під час пандемії компанія спостерігала відділ капіталу, падіння ринку.

Однак після падіння ринку був шалений ріст вартості фінансових активів,

– наголосила Машковська.

Довідка. Це вже 12 Весняний діловий форум. Вперше на Львівщині його провели у 2008 році.

Щорічний Весняний діловий форум на Львівщині: дивіться відео