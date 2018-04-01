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Весенний призыв в Украине стартует 2 апреля: кого и куда будут призывать

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Со 2 апреля в Украине начинается весенний призыв на срочную службу
Со 2 апреля в Украине начинается весенний призыв на срочную службу / Соцсети

Весенний призыв на срочную военную службу в Украине начинается со 2 апреля и продлится аж до 31 мая. Призыву на срочную военную службу подлежат лица, которым исполнилось 20 лет и которые еще не достигли 27-летнего возраста.

Об этом рассказал начальник Главного управления персонала и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко, передает "Интерфакс-Украина".

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Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу 2 апреля вместе со стартом кампании, а завершат ее 31 мая. Призыву на срочную военную службу подлежат пригодные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и лица, которые не достигли 27-летнего возраста. С начала 2018 года на службу по контракту уже приняты 6,7 тысяч человек. Кроме этого, на сегодня сформирован оперативный резерв Вооруженных сил Украины в количестве 144 тысяч резервистов,
– отметил он.

По его словам, в целом подлежат призыву 15 тысяч 190 человек.

"Из них в ВСУ будут направлены 8 тысяч 990 человек, в Госспецслужбу транспорта – 1 тысяча человек, в Национальную гвардию – 4 тысячи человек, в Госпогранслужбу – 1 тысяча 200 человек", – отметил заместитель начальника Генштаба.

Кроме того, Артеменко подчеркнул, что 61,6 миллиона гривен объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии.

Теги: Госпогранслужба Нацгвардія Міністерство оборони України Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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