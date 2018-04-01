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Весняний призов в Україні стартує 2 квітня: кого та куди призиватимуть

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З 2 квітня в Україні починається весняний призов на строкову службу
З 2 квітня в Україні починається весняний призов на строкову службу / Соцмережі

Весняний призов на строкову військову службу в Україні розпочинається з 2 квітня та триватиме аж до 31 травня. Призову на строкову військову службу підлягають особи, яким виповнилося 20 років та які ще не досягли 27-річного віку.

Про це розповів начальник Головного управління персоналу та заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Артур Артеменко, передає "Інтерфакс-Україна".

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Призовні комісії всіх рівнів почнуть свою роботу 2 квітня разом зі стартом кампанії, а завершать її 31 травня. Призову на строкову військову службу підлягають придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, і особи, які не досягли 27-річного віку. З початку 2018 року на службу за контрактом вже прийнято 6,7 тисяч осіб. Крім цього, на сьогодні сформовано оперативний резерв Збройних сил України в кількості 144 тисяч резервістів,
– зазначив він.

За його словами, загалом підлягають призову 15 тисяч 190 осіб.

"З них до ЗСУ буде спрямовано 8 тисяч 990 осіб, до Держспецслужби транспорту – 1 тисяча осіб, до Національної гвардії – 4 тисячі осіб, у Держприкордонслужбу - 1 тисяча 200 осіб", – зауважив заступник начальника Генштабу.

Крім того, Артменко підкреслив, що 61,6 мільйона гривень обсягів видатків на призов планується перерахувати до 6 квітня в усі комісії.

Теги: Держприкордонслужба Нацгвардія Міністерство оборони України Новини України Новини політики Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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