В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что "вещи из прошлой жизни" достают из-под завалов. Уже есть случаи, когда владельцы находились.

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Вещи из прошлого

Среди найденных вещей – фотографии, дипломы, иконы, удостоверения, документы и другое. Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать вещи, которые, возможно, кто-то узнает. И, как отметили в ГСЧС, это работает.

Так, один из жителей полностью разрушенного дома наткнулся на фотопост в фейсбуке – он узнал фотографии. С мужчиной поговорили и договорились о предстоящей встрече.

Он не сдерживал слез, поскольку на фотографии был запечатлен маленький мальчик, который сейчас уже защищает нашу страну,

– написали в ГСЧС.

Вещи из прошлой жизни в Бородянке / Фото из фейсбука ГСЧС