У Державній службі з надзвичайних ситуацій зауважили, що "речі з минулого життя" дістають з-під завалів. Вже є випадки, коли власники знаходилися.

Зауважте У мережі показали наслідки "визволення" окупантами школи в Бородянці

Речі з минулого

Серед знайдених речей – фотокартки, дипломи, ікони, посвідчення, документи тощо. Рятувальники продовжують розбирати завали і діставати речі, які, можливо, хтось упізнає. І, як зауважили в ДСНС, це працює.

Так, один із мешканців вщент зруйнованого будинку натрапив на фотодопис у Фейсбуці – він впізнав світлини. З чоловіком поговорили й домовилися про майбутню зустріч.

Він не стримував сліз, оскільки на фотокартці був зображений маленький хлопчик, який зараз уже боронить нашу країну,

– написали в ДСНС.

Речі із минулого життя у Бородянці / Фото з фейсбуку ДСНС

До теми – Звірства у Бородянці – як люди переживали терор: дивіться відео