Своей историей артистка поделилась поделилась в социальной сети Threads. Впоследствии она уточнила, что произошло нападение именно в заведении Hotel13, который стал на ее сторону, – передает 24 Канал.

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Нападение на комикесу Гунченко

По словам женщины, она как раз выходила из уборной и направлялась к своему столику, когда ее за локоть схватил неизвестный мужчина.

Хватает меня за локоть один из посетителей и начинает в грубой форме отчитывать, что, мол, чего это я "выгляжу как п**ор", "оденься нормально, как мужик".

Когда Гунченко поняла, что этот посетитель перепутал ее с мужем, к ним подошел еще один мужчина. Он оказался другом посетителя и хлопнул комикесу по щеке.

Я считала, что спасена, но приятель подтвердил мнение предыдущего гомофоба и даже хлопнул меня по щеке, чтобы я "опомнился".

Гунченко ответила нападающим, что является женщиной, тогда они от нее отцепились, а она сама убежала. Сообщить охранникам бара об инциденте артистка не успела, поскольку заведение вскоре закрылось.

Веста Гунченко рассказала о нападении на нее в баре / Фото из соцсетей комикесы

Обратите внимание! Вскоре, по словам Гунченко, администрация бара Hotel13 отреагировала на происшествие. Заведение нашло соответствующих мужчин по камерам видеонаблюдения, пообещав их никогда не впускать в бар.