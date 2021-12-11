Что еще интересного случилось в мире по состоянию на 11 декабря – узнавайте в программе.

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Как найти друзей

В 2021 году в июне в Sage Journal опубликовали исследование, где проанализировали модели канадской и российской дружбы. Там говорится, что дружба в этих странах отличается.

Виагра – для лечения Альцгеймера

Исследование показало, что виагру можно использовать для лечения болезни Альцгеймера. Исследователи американской клиники Кливленда. Они проанализировали более 1 600 различных препаратов, пытаясь определить один из лучших для лечения.

К теме Виагру предложили использовать для лечения болезни Альцгеймера

Нарушение прав рабочих в Катаре

Tromso выпускает первую в истории форму с QR-кодом, сосредотачиваясь на правах человека в Катаре. Речь идет о тех, кто работает на стройках стадионов к чемпионату.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 11 декабря: смотрите видео