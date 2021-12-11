Що ще цікавого трапилось у світі станом на 11 грудня – дізнавайтесь у програмі.
Читайте також Коронавірус суттєво погіршує якість сперми, – дослідження
Як знайти друзів
У 2021 році в червні у Sage Journal опублікували дослідження, де проаналізували моделі канадської та російської дружби. Там мовиться, що дружба у цих країнах відрізняється.
Віагра – для лікування Альцгеймера
Дослідження показало, що віагру можна використовувати для лікування хвороби Альцгеймера. Дослідники американської клініки Клівленда. Вони проаналізували понад 1 600 різних препаратів, намагаючись визначити один – найкращий для лікування.
До теми Віагру запропонували використовувати для лікування хвороби Альцгеймера
Порушення прав робітників в Катарі
Tromso випускає першу в історії форму з QR-кодом, зосереджуючись на правах людини в Катарі. Мовиться про тих, хто працює на будівництвах стадіонів до чемпіонату.
Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 11 грудня: дивіться відео