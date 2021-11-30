О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 30 ноября – узнайте в программе.
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Самодельная вакцина
В Германии десятки людей получили неизвестную вакцину якобы от COVID-19. Инцидент произошел в немецком аэропорту города Любек. Как оказалось, владелец аэропорта, профессор, физик и исследователь Винфрид Штеккер самостоятельно произвел неизвестную вакцину в домашней лаборатории и решил тестировать ее на людях.
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Рис в Японии
Экс-премьер Японии премьер Таро Асо заявил, что рис на острове Хоккайдо стал вкуснее не из-за стараний фермеров, а благодаря изменениям климата, которые на химическом уровне изменили вкус.
Амстердамские Roboats
В Амстердаме начались испытания автономных электрических лодок. Они могут перевозить грузы, людей и параллельно собирать из воды мусор. Также умеют складываться в мосты и различные конструкции.
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Женщины в мужских ролях
Гендерная дискриминация заполонила стены парламента Великобритании. Более того, стала причиной острых споров в соцсетях. Депутат Ник Флетчер сказал, что замена традиционно мужских ролей и персонажей – это лишь подстрекательство мужчин к насилию над женщинами
Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 30 ноября: смотрите видео