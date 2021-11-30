Про інші події, які відбулись у світі станом на 30 листопада – дізнайтесь у програмі.

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Саморобна вакцина

У Німеччині десятки людей отримали невідому вакцину нібито від COVID-19. Інцидент відбувся у німецькому аеропорту міста Любек. Як виявилось, власник летовища, професор, фізик і дослідник Вінфрід Штьоккер самостійно виробив невідому вакцину у домашній лабораторії і вирішив тестувати її на людях.

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Рис у Японії

Експрем'єр Японії прем'єр Таро Асо заявив, що рис на острові Хоккайдо став смачнішим не через старання фермерів, а завдяки змінам клімату, які на хімічному рівні змінили смак.

Амстердамські Roboats

В Амстердамі почалися випробування автономних електричних човнів. Вони можуть перевозити вантажі, людей і паралельно збирати із води сміття. Також вміють складатися у мости і різні конструкції.

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Жінки в чоловічих ролях

Гендерна дискримінація заполонила стіни парламенту Великої Британії. Ба більше, стала причиною гострих суперечок у соцмережах. Депутат Нік Флетчер сказав, що заміна традиційно чоловічих ролей і персонажів – це лише підбурювання чоловіків до насильства над жінками