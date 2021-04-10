Вести Глобалайз: Француженки отстаивают право на аборт
Во Франции начали отстаивать право на аборт. Коллективное письмо, в котором говорится о расширении этого права, подписали 343 гражданки страны. Они требуют, чтобы в законодательстве увеличили крайний срок прерывания беременности.
Источник:"Вести Глобалайз" на 24 канале
Какие интересные события произошли в мире по состоянию на субботу, 10 апреля – в программе.
Предыдущий выпуск Вести Глобалайз: Почему не стоит бояться ночных кошмаров
Охота на кроликов в Новой Зеландии
В Новой Зеландии отпраздновали Пасху традиционно – в 2021 году поймали почти 12 тысяч кроликов. Несмотря на то, что в большинстве стран этих животных считают символом праздника – в Новой Зеландии уверены, что кролики угрожают биоразнообразию страны и сельскому хозяйству. Интересно, что последняя такая охота состоялось еще в 2017 году. По ряду причин, в том числе и из-за коронавируса, традицию приходилось запрещать.
Намибия требует у Германии компенсацию
В Намибии уже давно требует, чтобы Германия компенсировала их потери во Второй мировой войне. В частности, говорится о геноциде, который был на территории страны. Однако Берлин никогда не обсуждал с намибийцами ни суммы выплат, ни программы выплат. Там даже официально не выражали сочувствия или извинения за события.
Сколько раз врал Трамп
Журналисты The Washington Post провели исследование и подсчитали, что за все время своего правления Дональд Трамп в должности солгал 30 573 раза. Стоит отметить, потому что ложь из уст президента подсчитывали ежегодно. Данные обнародовали еще в то время, когда он занимал пост президента США.
Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 10 апреля: смотрите видео
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