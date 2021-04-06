Стресс и эмоциональное давление – 2 главных фактора появления ночных кошмаров. Если верить исследователям из университета Канады, то плохие сны могут помочь человеку в жизни наяву. Однако если ужасы мучают регулярно – надо идти к врачу.

Какие интересные события произошли в мире по состоянию на вторник, 6 апреля – в программе.

Интересно Вести Глобалайз: В Турции спроектировали уникальный отель на воде

Парастронавты в космосе

Европейское космическое агентство ищет новых астронавтов и ставит целью разнообразить коллектив. Полеты в космос должны стать доступными и специалистам с ограниченными возможностями здоровья.

"Антисемитизм" или "анти-семитизм"

BuzzFeed News больше не будет использовать дефис в слове "антисемитизм". Объясняют это тем, что использование дефиса – это один из методов преуменьшения роли геноцида евреев.

Слив данных в фейсбуке

В сеть слили данные 533 миллионов пользователей фейсбука. Личные данные, среди которых и номера телефонов, сотен миллионов пользователей фейсбука попали в открытый доступ. Их опубликовали на хакерском форуме.

Более Хакеры слили в сеть личные данные 533 миллионов пользователей фейсбука

Что такое Deepfake

Deepfake – это технология на базе искусственного интеллекта. Ее используют для микширования различных фото и видео. Таким образом на тело другого человека можно добавить другое лицо. Одной из первых индустрий, где применили эту технологию, стала порноиндустия. Но с каждым годом она все активнее проникает в нашу жизнь.

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 6 апреля: смотрите видео