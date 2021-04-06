Стрес та емоційний тиск – 2 головні чинники появи нічних жахіть. Якщо вірити дослідникам з університету Канади, то погані сни можуть допомогти людині в житті наяву. Однак якщо жахи мордують регулярно – треба йти до лікаря.

Які цікаві події відбулись у світі станом на вівторок, 6 квітня – у програмі.

​Цікаво Вєсті Глобалайз: У Туреччині спроєктували унікальний готель на воді

Парастронавти в космосі

Європейське космічне агентство шукає нових астронавтів і ставить за мету урізноманітнити колектив. Польоти в космос повинні стати доступними і фахівцям з обмеженими можливостями здоров'я.

"Антисемітизм" чи "анти-семітизм"

BuzzFeed News більше не використовуватиме дефіс у слові "антисемітизм". Пояснюють це тим, що використання дефісу – це один із методів применшення ролі геноциду євреїв.

Злив даних у фейсбуці

В мережу злили дані 533 мільйонів користувачів фейсбуку. Особисті дані, серед яких і номери телефонів, сотень мільйонів користувачів фейсбуку потрапили у відкритий доступ. Їх опублікували на хакерському форумі.

Більше Хакери злили в мережу особисті дані 533 мільйонів користувачів фейсбуку

Що таке Deepfake

Deepfake – це технологія на базі штучного інтелекту. Її використовують для міксування різних фото та відео. Таким чином на тіло іншої людини можна додати інше обличчя. Однією з перших індустій, де застосували цю технологію, стала порноіндустія. Але з кожним роком вона все активніше проникає в наше життя.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 6 квітня: дивіться відео