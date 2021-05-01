В Германии пришлось эвакуировать более 3 тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы, которую нашли в лесу. Впоследствии выяснили, что граната времен Второй мировой войны оказалась секс-игрушкой.

Какие еще интересные события произошли в мире по состоянию на субботу, 1 мая – в программе.

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Победитель битвы Джошей

В США существует традиция – гигантская битва всех людей, которых зовут Джош. В 2021 году в ней приняли участие несколько сотен человек с таким именем, а победил 4-летний мальчик. Он закрепил за собой право быть Джошем, а остальным придется изменить имена.

Монетка в двигателе самолета

Авиакомпания отменила рейс после того, как мужчина бросил монеты в двигатель самолета. Хотел сделать это "на счастье". Имени мужчины не раскрывают. Однако известно, что он забросил в двигатель самолета до 6 монет. Мужчина завернул их в красную бумагу – цвет, который в Китае символизирует счастье.

Байден всколыхнул прессу США

В апреле президент США выступал на климатическом саммите относительно парниковых газов. Байден пообещал сократить выбросы на 50% к концу 2030 года. В СМИ стали звучать тезисы о том, что план Байдена повлияет на количество потребления мяса в США.

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TikTok блокирует трансгендерных блогеров

Адеа Даниэлла 2 года назад начал собирать подписчиков в ТикТок, где показывал танцы, пение, приколы. Также были видео с просветительской деятельностью о жизни трансгендеров. Однако сеть его заблокировала. И таких трансгендерных блогеров, которые страдают, много.

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Смотрите выпуск программы "Вести Глобалайз" за 1 мая 2021: видео