По данным ВВС, сейчас в Австралии существует 6 миллионов диких котов. Их в XIX веке на материк привезли европейцы. В настоящее время кошки убивают более 800 миллионов коренных австралийских животных.

Какие еще интересные события произошли в мире по состоянию на вторник, 27 апреля – в программе.

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Испанец умышленно заразил коронавирусом 22 человек

В Испании мужчина умышленно заразил коронавирусом 22 человек. 40-летний житель Майорки больным ходил на работу. При этом он снимал маску в офисе и громко кашлял. По данным полиции, злоумышленнику удалось передать инфекцию непосредственно 8 лицам. Еще 14 человек подхватили коронавирус.

К теме Снимал маску и кашлял: в Испании мужчина умышленно заразил 22 человек, из них трое – дети

В США разрабатывают сверхзвуковые самолеты

В Соединенных Штатах разрабатывают сверхзвуковые самолеты, которые способны развивать невероятно высокую скорость. Инженеры планируют, что одно из судов сможет достичь четырехкратной скорости звука и войти в гиперзвуковую эру.

Критическая ситуация с COVID-19 в Индии

По состоянию на 27 апреля, в Индии наибольшее количество ежедневных заражений коронавирусом в мире. Система здравоохранения страны потерпела крах. В больницах не хватает медицинского кислорода, а вакцина от COVID-19 заканчивается. Также переполнены крематории, людям приходится собственноручно строить сжигательные платформы.

Обратите внимание Крематорий посреди парка: в Индии критическая ситуация с COVID-19, тела сжигают на улице

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Полный выпуск программы "Вести Глобалайз" за 27 апреля 2021: смотрите видео