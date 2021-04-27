За даними ВВС, зараз в Австралії існує 6 мільйонів диких котів. Їх у XIX столітті на материк привезли європейці. Наразі коти вбивають понад 800 мільйонів корінних австралійських тварин.

Які ще цікаві події відбулись у світі станом на вівторок, 27 квітня – у програмі.

Цікаво Бобер перегриз кабель та залишив майже тисячу канадців без інтернету

Іспанець навмисне заразив коронавірусом 22 людей

В Іспанії чоловік навмисне заразив коронавірусом 22 людей. 40-річний мешканець Майорки хворим ходив на роботу. При цьому він знімав маску в офісі та голосно кашляв. За даними поліції, зловмиснику вдалося передати інфекцію безпосередньо 8 особам. Ще 14 людей підхопили коронавірус побіч.

До теми Знімав маску та кашляв: в Іспанії чоловік навмисне заразив 22 людей, з них троє – немовлята

У США розробляють надзвукові літаки

У Сполучених Штатах розробляють надзвукові літаки, які здатні розвивати неймовірно високу швидкість. Інженери планують, що одне з суден зможе досягти чотирикратної швидкості звуку та увійти в гіперзвукову еру.

Критична ситуація з COVID-19 в Індії

Станом на 27 квітня, в Індії найбільша кількість щоденних заражень на коронавірус у світі. Система охорони здоров'я країни зазнала краху. В лікарнях не вистачає медичного кисню, а вакцина від COVID-19 закінчується. Також переповнені крематорії, людям доводиться власноруч будувати спалювальні платформи.

Зверніть увагу Крематорій посеред парку: в Індії критична ситуація з COVID-19, тіла спалюють надворі

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 27 квітня 2021: дивіться відео