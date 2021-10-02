О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 2 октября – узнайте в программе.

Обратите внимание Решение, которого давно ждали: в Южной Корее могут запретить употреблять мясо собак

McDonald'S и вода из-под крана

В компании McDonald's во Франции подсчитали, что каждый год продают по 75 миллионов бутылок воды. И решили уменьшить производство пластика, но в то же время увеличить доход. Сейчас McDonald's защищает свое предложение продавать фильтрованную воду из-под крана.

Увольнение Джона Хинкли

В США на свободу собираются выпустить мужчину, который в 1981 году едва не убил 40 президента страны. Джона Хинкли, который стрелял в Рейгана, освобождают от надзора.

Китай и законы ограничивающие права людей

В 2021 году, а именно в конце августа в Китае появился указ – играть в игры можно только 3 часа в неделю. Но как оказалось – на этом ограничения не закончились, ведь в 10-летнем плане Китай вводит нормы относительно игр и стриминговых сервисов для детей. Кроме того, правительство страны сократит количество абортов в "немедицинских целях".

Не пропустите В Афганистане женщины вышли на акцию протеста за свои права: талибы стреляли в воздух

Охота на женщин в Афганистане

В Афганистане бывшие заключенные охотятся на судей-женщин, которые когда-то их осудили. До прихода талибов к власти в Афганистане судебная система страны насчитывала 270 судей-женщин. Однако теперь большинство из них вынуждены скрываться. Когда в середине сентября террористы захватили страну, из тюрем бежало много осужденных, жаждущих мести.

Убийство оленя в Британи

Редкого белого оленя, бродившего по улицам английского города, застрелили полицейские. Случилось это в Мерсисайде. Животное не просто прогуливалась по улицам, как это обычно бывает в Британии, а неистово бегало. Вероятно олень не знал куда деваться, чтобы добраться до леса.

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.

Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 2 октября: смотрите видео