Подробнее о других событиях, которые произошли в мире по состоянию на субботу, 7 августа – узнайте в программе.

К теме Жалобы и увольнения: как умные камеры контролируют поведение водителей Amazon

Искусственный интеллект следит за водителями Amazon

Компания Amazon установила камеры, чтобы следить за водителями. Информацию них опубликовало издание The Information, ссылаясь на документы компании. Мол, в Amazon используют искусственный интеллект, который не просто следит за водителями, но и определяет их компетентность.

Умный дозатор мыла от Amazon

Amazon разработали дозатор мыла за 55 долларов, который будет напоминать, что руки надо мыть в течение 20 секунд. Именно столько времени Всемирная организация здравоохранения рекомендует мыть руки, чтобы убить все бактерии и микробы.

Борьба с протестами в США

Законодатели округа Нью-Йорк приняли законопроект, разрешающий полиции судиться с протестующими. Придумали это политики с острова Лонг-Айленд, в Нью-Йорке. Суть этого закона заключается в следующем: если кто-то из протестующих нанес полицейскому вред – они могут подать в суд и требовать возмещения.

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"Электронные наркотики" в Китае

Акции падают после того, как Китай окрестил онлайн-игры "электронными наркотиками". Говорится о падении активов двух компаний-гигантов – Tencent и NetEase. В статье, опубликованной государственной экономической информационной газетой Китая говорится, что многие подростки стали зависимыми от онлайн-игр, и это негативно на них влияет.

Twitter и борьба с дезинформацией

Twitter начнет работать с новостными сайтами для борьбы с дезинформацией. Компания Джека Дорси будет сотрудничать с новостными гигантами Reuters и Associated Press, чтобы избежать дезинформационных сообщений на своей платформе.

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Судьба Лоррел Хабард на Олимпиаде

43-летняя тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лоррел Хабард стала первой трансгендерной женщиной, которая выступила на Олимпийских играх. Однако пока олимпийская мечта Лорел Хаббард погибает на глазах у всего мира. Она трижды не смогла поднять штангу и в результате – вылетела из соревнований и объявила об окончании карьеры.

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