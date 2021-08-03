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К теме Вести Глобалайз: Канадец нашел способ, как "пообщаться" с погибшей возлюбленной

Мужчина умер из-за нападения пчел

Огромный рой пчел убил мужчину после того, как их 45-килограммовый улей потревожили. Произошло это в Тусоне, штат Аризона. Мужчина, которого пока не идентифицировали, стал жертвой масштабной пчелиной атаки. Пока не известно, сколько раз его ужалили и умер ли он от аллергии на пчелиные укусы.

Панголины гибнут из-за браконьеров

Панголины – единственные млекопитающие, покрытые чешуей с головы до ног. Этот природный щит, который составляет 20% веса их тела, позволяет спасаться от хищников, а заодно бережет от укусов их любимой пищи – муравьев и термитов. Сейчас панголины гибнут из-за того, что считаются ценной добычей для браконьеров.

Интересно Искусственный интеллект научили оценивать самочувствие котов и создали специальное приложение

Почему люди не хотят вакцинироваться от COVID-19

По состоянию на 31 июля только 28% населения Земли получили по крайней мере одну дозу вакцины. Это примерно 2 миллиарда 205 миллионов 972 тысячи человек. Остальные или не имели возможности или не хотели. И возникает всего один вопрос: "Почему некоторые люди не хотят получать вакцину от COVID-19?"

В Канаде разработали программу "для эмоций кота"

Канадская компания Sylvester.ai разработала программу под названием Tably, которая с помощью камеры смартфона может определить эмоции кота. Для этого искусственный интеллект использует базу с разными мордочками и эмоциями котов. Tably может даже показать, что владелец уже поднадоел своему домашнему любимцу.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 3 августа: смотрите видео