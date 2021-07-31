Подробнее о других событиях, которые произошли в мире по состоянию на вторник, 31 июля – читайте далее.

В предыдущем выпуске Вести Глобалайз: Геноцид гавайских котов

Польская педофилия

Каждый четвертый подозреваемый в педофилии в Польше оказался священником. Такие данные раскрыли в Государственной комиссии. В большинстве случаев пострадавшими детьми были девушки от 13 до 15 лет. Они жили в городках с населением не более 50 тысяч человек.

Ядерные активы Китая

Федерация американских ученых во время анализа спутниковых снимков обнаружила гигантское поле ядерных шахт в Китае. Это свидетельствует о значительном ядерном расширении возможностей страны.

Интересно Прокси-войска и миллиарды: как сильные мира сего разворачивают ядерные гонки

Скейтбординг и Олимпиада

Акции японских компаний, связанных со скейтбордингом подпрыгнули после того, как хозяева Олимпиады завоевали золото. Среди медалисток – Юто Хоригоме, который стал первым олимпийским чемпионом в этом виде спорта. Бронзу завоевала 16-летняя Фуна Накаяма. И новая гордость Японии – 13-летняя чемпионка по скейтбордингу Нишия Момидзи.

Проблемы южнокорейских членов

Консервированному кофе от "Донсу Фуд Старбакс" пришлось удалить свою рекламу "тень пальца" из-за скандала. Соответствующий жест в ней получил название "pinching hand", что в Сеуле расценивают, как пренебрежение к мужскому полу. Обычно его используют, чтобы показать, что у кого-то маленький половой орган.

Овцы-искатели могил

На ирландское кладбище для поиска могил наняли на работу овец. Поедая заросли, животные помогают найти больше "потерянных" надгробий.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 31 июля: смотрите видео