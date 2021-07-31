Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 31 липня – читайте далі.
У попередньому випуску Вєсті Глобалайз: Геноцид гавайських котів
Польська педофілія
Кожен четвертий підозрюваний у педофілії у Польщі виявився священником. Такі дані розкрили у державній комісії. У більшості випадків постраждалими дітьми були дівчата від 13 до 15 років. Вони жили у містечках з населенням не більше ніж 50 тисяч людей.
Ядерні активи Китаю
Федерація американських вчених під час аналізу супутникових знімків виявила велетенське поле ядерних шахт у Китаї. Це свідчить про значне ядерне розширення можливостей країни.
Цікаво Проксі-війська та мільярди: як сильні світу цього розгортають ядерні перегони
Скейтбординг та Олімпіада
Акції японських компаній, пов'язаних зі скейтбордингом підстрибнули після того, як господарі Олімпіади здобули золото. Серед медалісток – Юто Хорігоме, який став першим олімпійським чемпіоном у цьому виді спорту. Бронзу виборола 16-річна Фуна Накаяма. І нова гордість Японії – 13-річна чемпіонка зі скейтбордингу Нішія Момідзі.
Проблеми південнокорейських членів
Консервованій каві від "Донсу Фуд Старбакс" довелося видалити свою рекламу "тінь пальця" через скандал. Відповідний жест у ній отримав назву "pinching hand", що в Сеулі розцінюють, як зневагу до чоловічої статі. Зазвичай його використовують, щоб показати, що у когось маленький статевий орган.
Вівці-шукачі могил
На ірландське кладовище для пошуку могил найняли на роботу овець. Поїдаючи хащі, тварини допомагають знайти більше "втрачених" надгробків.
Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 31 липня: дивіться відео